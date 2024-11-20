Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi, Şiddet Olaylarına Tepki Olarak Muhalefet Liderlerini Toplantıya Çağırdı

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, 9 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimi sonrası yaşanan protesto gösterileri ve şiddet olaylarına dair muhalefet liderlerini toplantıya davet etti. Yıl sonunda görev süresi dolacak Nyusi, devlet televizyonu TVM'den ulusa sesleniş konuşmasında, Mondlane dahil dört muhalefet liderini bir araya toplamayı önerdi.

Somut Öneriler ve Sakin Olunması Çağrısı

Nyusi, muhalefet liderlerine hitaben, "Hepimizin, her birimizin Mozambiklilerin sorunlarını çözmek için bir araya gelmesi gerekiyor," dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kesin seçim sonuçlarını açıklayana kadar sakin olunması gerektiğinin altını çizen Nyusi, "Ülkenin hepimize ihtiyacı var. Halkımızın bize ihtiyacı var. Tüm sorunlar karşılıklı anlayış ve mutabakat arayışıyla çözülebilir," ifadelerini kullandı.

Hayatını Kaybedenlerin Durumu ve Muhalefet Tepkisi

Ana muhalefet partisi Podemos Partisi lideri Venancio Mondlane, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, protestolarda "Bu insanları koruması gereken görevliler tarafından vurulan 50 kişiyi kaybettik" dedi. Mondlane, hayatını kaybedenleri "devrim şehidi" olarak adlandırarak ulusal yas ilan edilmesi çağrısında bulundu. Hükümet, kayıplara dair resmi bir açıklama yapmadı.

Seçim Süreci ve Yaşanan Olaylar

9 Ekim'de yapılan seçimleri iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo %71 oy oranıyla kazanmıştı. Muhalefet partileri, seçim süreçlerinde hile yapıldığını savunarak ülke çapında protesto çağrısı yapmıştı. Bu süreçte, Mondlane’nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe, 18 Ekim’de başkent Maputo’da vurularak öldürüldü.

Gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika arasındaki sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaşanan son olaylar nedeniyle derin endişe duyduğunu ifade etti ve durumu kınadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.