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Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları

Mozambik'te yapılan genel seçimde FRELIMO partisi önde, ancak seçim hileleri iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:09
Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları

Mozambik'te Seçim Sonuçları

Mozambik'te gerçekleştirilen genel seçimlerde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) resmi olmayan sonuçlara göre, 11 eyalette önde olduğu bildirildi.

Seçim Detayları

9 Ekim'de yapılan seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları, FRELIMO'nun cumhurbaşkanı adayı Daniel Chapo'nun liderlik pozisyonunu sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Muhalefet adayı Venancio Mondlane ise ikinci sıradaki yerini aldı.

Uluslararası Gözlemcilerin İddiaları

Seçimlere katılan uluslararası bağımsız gözlemciler, organizasyonların uluslararası standartlara uygun olmadığını savunuyor. Gözlemciler, dağınık oy sayımı, yetersiz sandık güvenliği, oy satın alma, abartılı seçmen listeleri ve bazı bölgelerde seçmen tehditleri gibi sorunları rapor etti.

Muhalefet Tepkileri ve Grev Çağrıları

Muhalefet partileri, seçim sırasında hile yapıldığını belirterek, 21 Ekim'den itibaren ülke genelinde grev çağrısında bulundu. Bağımsız aday Mondlane, seçim sonuçlarına itiraz ederek, iktidar partisinin hile karıştırdığını ifade etti ve seçmenleri protestolara davet etti.

Nihai Sonuçların Beklentisi

Genel seçimin kesin sonuçlarının 24 Ekim'de açıklanması planlanıyor. 9 Ekim'de düzenlenen genel seçimlere 36'dan fazla siyasi parti katıldı ve vatandaşlar yeni cumhurbaşkanını, parlamento üyelerini ve eyalet valilerini seçmek için sandığa gitti. Mozambik Anayasa Konseyi onayıyla, cumhurbaşkanlığı için dört aday yarıştı.

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