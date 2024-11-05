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Mozambik İslam Konseyi, Çatışmalarda Arabuluculuk Teklifinde Bulundu

Mozambik İslam Konseyi, Cabo Delgado'daki çatışmaları durdurmak için hükümet ve isyancılar arasında arabuluculuk önerdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:55
Mozambik İslam Konseyi, Çatışmalarda Arabuluculuk Teklifinde Bulundu

Mozambik İslam Konseyi'nden Arabuluculuk Teklifi

Mozambik İslam Konseyi, ülkenin kuzeyinde bulunan Cabo Delgado bölgesinde, Ensar'us Sunna terör örgütü ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sona ermesi amacıyla arabuluculuk teklifi sundu.

Konferansta Yapılan Açıklamalar

Bazı Mozambik basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, başkent Maputo'da gerçekleştirilen "İslam: Barış, Modernleşme ve Kalkınma Dini" konulu konferansta, konseyin bu teklifi gündeme getirildi.

Konferansın sözcüsü Mussa Suefe, hükümet ile Ensar'us Sunna örgütü arasındaki çatışmaların sonlandırılması için Mozambik İslam Konseyi'nin arabuluculuk önerisinde bulunduğunu belirtti. Suefe, "Konsey, barışçıl yollar ve diyalogla çatışmaların durdurulması konusunda isteklidir. Teröristlerin yüzlerini tam olarak bilmiyoruz; ancak biz arabuluculuk yapabiliriz ve insanları kalıcı bir barış için diyaloğa çağırabiliriz," şeklinde açıklamada bulundu.

Barış Dini Olarak İslam'ın Önemi

İslam'ın barış dini olduğuna dikkat çeken Suefe, Mozambikli Müslümanlara sorunları çözerken "ılımlı hareket etmeleri" gerektiğini ifade etti.

CPLP'den Barış İçin Yeni Adım

Konferansta ayrıca, barışın sağlanması amacıyla Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP) bünyesinde bir "İslam bloğu" kurulması kararı alındı.

2017’den Bu Yana Süregelen Saldırılar

Cabo Delgado bölgesinde, Ensar'us Sunna terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 2017 yılından bu yana yaklaşık 4 bin kişi yaşamını yitirdi ve yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Örgütün stratejik alanları ele geçirmesi sonrası terörle mücadele amacıyla yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu bölgeye konuşlandırıldı.

SADC misyonu çerçevesinde, Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya gibi ülkelerden yüzlerce asker Mozambik’te görev almakta. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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