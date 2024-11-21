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Mozambik Muhalefet Lideri Mondlane, Seçim Sonrası Huzursuzlukla Suçlanıyor

Mozambik’te muhalefet lideri Venancio Mondlane, seçim sonrası huzursuzluğu artırma suçlamasıyla yargılanacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:36
Mozambik Muhalefet Lideri Mondlane, Seçim Sonrası Huzursuzlukla Suçlanıyor

Mozambik’te ana muhalefet lideri Venancio Mondlane, "seçim sonrası huzursuzluğu artırma" suçlamasıyla dava açıldı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) tarafından kazanılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, ülke genelinde yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan protestoları tetiklediği iddiasıyla Mondlane hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.

Davada, Mondlane ve Podemos partisi aleyhine, protestolar sırasında meydana gelen hasarlar ve maddi kayıplar için yaklaşık 480 bin Euro tazminat talep edilmektedir.

Mozambik'te Seçim Süreci

9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, iktidardaki FRELIMO'nun adayı Daniel Chapo oyların %71’ini alarak birinci olmuş, Mondlane ise %20 oranında oy almıştır. Seçim sırasında ve oy sayımında hile yapıldığı iddialarında bulunan muhalefet partileri, ülke genelinde protesto çağrısında bulunmuştur.

Gösteri çağrıları sonrası, Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe, 18 Ekim tarihinde başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştür. Yaşanan bu olayların ardından, gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika arasındaki sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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