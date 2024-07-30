Mozambik'te 39 Mahkum Kaçtı

Mozambik'te Hapishane İsyanı

Mozambik'in orta kesimindeki Zambezia eyaletinde, bir hapishaneden 39 mahkumun kaçtığı bildiriliyor. Mozambik Cezaevi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre olay, geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir isyanla başladı.

İsyan Sonrası Kaçış

Hapishanede çıkan isyan sonucunda bazı gardiyanlar yaralanırken, 39 mahkumun firar ettiği açıklandı. Yetkililer, Zambezia'daki bu cezaevinde toplam 44 mahkumun bulunduğunu belirtirken, firar olayında 1 mahkumun güvenlik güçlerinin ateşi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yakalama Operasyonu Başlatıldı

Firardan sonra hapishanede yalnızca 4 mahkum kaldığı, kaçan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, güvenlik önlemlerini artırarak kaçan mahkumların bir an önce tutuklanmasını hedefliyor.