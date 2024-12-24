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Mozambik'te Chido Kasırgası: 120 Kişi Hayatını Kaybetti, 868 Yaralı

Mozambik'te Chido Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 120'ye çıktı. Kasırga 687 bin kişiyi etkiledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:22
Mozambik'te Chido Kasırgası: 120 Kişi Hayatını Kaybetti, 868 Yaralı

Mozambik'te Chido Kasırgası'nda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 120'ye Yükseldi

Mozambik'te meydana gelen Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın 15 Aralık'tan itibaren ülkenin Hint Okyanusu kıyılarını vurduğu belirtildi.

Açıklamada, kasırga sonucunda 868 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 687 bin kişinin olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı. Kasırga sonucu hasar gören altyapı hakkında detaylar da verildi; kitapta 52 sağlık ocağı, 89 kamu binası ve 250 okulun etkilendiği bildirildi. Yaklaşık 37 bin hane kısmi olarak, 118 bin 605 hane ise tamamen yıkıldı.

Chido Kasırgası Nedir?

Chido Kasırgası, 14 Aralık tarihinde iklim krizi ile mücadele eden Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'yi etkiledi. Daha sonrasında ise Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de büyük zararlar verdi. Saatte 260 kilometre hıza ulaşabilen kasırga, resmi verilere göre Mayotte'de 35, Malavi'de ise 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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