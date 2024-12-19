Mozambik'te Chido Kasırgası: 73 Ölü, 330 Bin Etkilenmiş

Mozambik'te Chido Kasırgası'nın Yıkıcı Etkileri

Mozambik'te 15 Aralık'tan itibaren etkisini göstermeye başlayan Chido Kasırgası sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e ulaştığı bildirildi. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın neden olduğu zararlar mercek altına alındı.

Kasırga Sonrası Durum

Açıklamada, kasırga nedeniyle yaralanan kişi sayısının 540 olduğu ve yaklaşık 330 bin kişinin etkilendiği belirtildi. Yıkılan hane sayısının ise 39 bin 100 olarak güncellendiği, yaklaşık 13 bin hanenin de ağır hasar gördüğü ifade edildi.

Kasırganın Seyri ve Diğer Ülkeler Üzerindeki Etkileri

Chido Kasırgası, ilk olarak 14 Aralık'ta Fransız kolonisi Mayotte'yi vurmasının ardından Mozambik, Malavi ve Zimbabve'ye doğru ilerlemiştir. Kasırga nedeniyle şimdiye kadar Mayotte'de 31, Malavi'de 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Kasırganın hızı saatte 260 kilometreye kadar ulaşmıştır.