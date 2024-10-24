Mozambik'te Cumhurbaşkanlığı Seçimini Daniel Chapo Kazandı

Mozambik'te Seçim Sonuçları

9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo zafer elde etti.

Ulusal Seçim Komisyonu (CNE), Chapo'nun oyların %71’ini alarak seçimi kazandığını duyurdu. Chapo, mevcut cumhurbaşkanı Filipe Nyusi’nin görev süresinin sona ermesinin ardından görevi devralacak.

Muhalefetten Protesto Çağrıları

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını savunarak ülke genelinde protesto çağrısında bulundu. Bu protestolar sırasında, Podemos Parti lideri Venancio Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi'nin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe, 18 Ekim’de başkent Maputo'da vurularak hayatlarını kaybetti.

Afrika Birliği’nden Tepki

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası ortaya çıkan şiddet olayları ve cinayetler nedeniyle "derin endişe" duyduğunu belirtti ve yaşananları kınadı.

Protestolar sırasında en az bir göstericinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.