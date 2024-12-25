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Mozambik'te Güvenlik Açığı: Hapishaneden Çok Sayıda Mahkum Firar Etti

Maputo'daki maksimum güvenlikli hapishaneden çok sayıda mahkum firar etti. Olayın arka planında gardiyanların etkisiz hale getirilmesi var.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 21:01
Mozambik'te Güvenlik Açığı: Hapishaneden Çok Sayıda Mahkum Firar Etti

Mozambik'te Hapishane Kaçışı

Mozambik'in Maputo şehrinde bulunan maksimum güvenlikli bir hapishaneden çok sayıda mahkum firar etti. Ulusal basındaki haberlere yansıyan bu olay, hapishane güvenliğinin sorgulanmasına yol açtı.

Gardiyanlar Etkisiz Hale Getirildi

Raporlara göre, firar eden mahkumlar, hapishane gardiyanlarını etkisiz hale getirerek, silahlanarak dışarı çıkmayı başardı. Bu durum, hapishane yönetimi açısından ciddi bir güvenlik açığını gözler önüne seriyor.

Sosyal Medyada Tartışmalar Başladı

Sosyal medya platformlarında, Maputo'da kelepçeli bir adamın görüntüleri hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, bu kaçışların Noel kutlamaları nedeniyle yaşanan kalabalıktan faydalanarak gerçekleştiğini belirtirken, bir kısmı ise bu kaosun ülkedeki protestolarla ilgili olduğunu öne sürdü.

Kayıp Mahkumların Sayısı Belirsiz

Firar eden mahkumların sayısı hakkında henüz net bir bilgi yok. Güvenlik güçleri ise durumun ciddiyetini kavrayarak hızlı bir şekilde harekete geçmiş durumda.

Bu gelişmeler, Mosambik'te adalet sisteminin zayıfladığına dair endişeleri artırıyor.

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