Mozambik'te Mondlane'nin Dönüşü Gerilimi Tırmandırdı

Mozambik’te muhalif lider Venancio Mondlane’nin dönüşü, seçim sonuçlarının reddedilmesinin ardından ülke genelinde gerilimi yeniden tırmandırdı. Yerel basında çıkan haberlere göre, 9 Ekim 2024’te yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra aylarca yurt dışında kalan Mondlane, yoğun güvenlik önlemleri arasında geri döndü.

Saat sabah erken saatlerde Maputo’ya dönen Mondlane, Mercado Estrela bölgesinde bir miting düzenleyerek destekçileriyle bir araya geldi. Mitingde yaptığı konuşmada, 9 Ekim genel seçimlerinde elde ettiği zaferin kendisine ait olduğunu ifade etti ve Mozambik Anayasa Konseyi’nin seçim sonuçlarını reddettiğini belirtti.

"Anayasa Konseyi değil, halk tarafından cumhurbaşkanı seçildim," diyen Mondlane, seçimlerin iptali için mücadele edeceğini vurguladı ve hükümetin muhaliflere karşı tutumunu sert bir dille eleştirdi. "Destekçilerimin yanında duracağım, kaybettiklerimizin yasını tutacağım ve onlarla birlikte sahada mücadele etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu. Ayrıca, şartların yerine getirilmesi halinde hükümetle temas kurmaya açık olduğunu ifade etti.

Mitingin ilerleyen saatlerinde, polis, yoğun katılım gösteren destekçilere ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Silah seslerinin duyulmasının ardından Mondlane, kalabalığa dağılması çağrısı yaptı.

Mozambik’te Seçim Süreci ve Şiddet Olayları

Mozambik’te 9 Ekim 2024’te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi’nin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. İlk sonuçlara göre oyların %71’ini alan Chapo, en yakın rakibi Mondlane’nin %20 oy almasıyla öne çıktı.

Seçimlerde ve oy sayımında hile yapıldığı iddialarıyla muhalefet partileri, ülke genelinde protesto çağrısında bulunmuştu. Yaşanan şiddet olaylarında ise en az 248 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.