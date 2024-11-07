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Mozambik'te Seçim Protestoları Tırmanıyor

Mozambik'te muhalifler, seçim sonuçlarını protesto ederken çatışmalar yaşandı. İnsan hakları örgütleri durumu endişeyle izliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:44
Mozambik'te Seçim Protestoları Tırmanıyor

Mozambik'te Seçim Protestoları

Mozambik'te muhalefet, yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını Maputo başkentinde protesto etti. Yerel basının aktardığına göre, protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı. Göstericilere, polis tarafından biber gazı ile müdahale edildiği belirtilirken, bazı protestocuların yaralandığı bildirildi.

Ateş ve Pankartlarla Gösteri

Sosyal medya platformlarında, muhalif göstericilerin sloganlar eşliğinde yolları trafiğe kapattığı ve ateş yaktıkları anlara ait görüntüler paylaşıldı.

İnsan Hakları Örgütleri Endişeli

İnsan hakları kuruluşları, ülkede meydana gelen olayların son derece kaygı verici olduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Sınır Kapısı Kapatıldı

Yaşanan protestolar nedeniyle, Mozambik ile Güney Afrika arasındaki sınır kapısının geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.

Seçim Sonuçları ve Ciddi İddialar

9 Ekim'de düzenlenen seçimlerin galibi, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo oldu. Chapo, oyların %71'ini alarak seçimi önde tamamladı. En yakın rakibi Venancio Mondlane ise sadece %20 oy alabildi.

Protestolar ve Ölümler

Muhalefet partileri, seçim süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ülke genelinde protesto çağrısında bulundu. Bu gösteriler sırasında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Mondlane’nin danışmanı Elvino Dias ve parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkentte vurularak hayatını kaybetti.

Afrika Birliği'nin Tepkisi

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, seçim sonrası yaşanan şiddet ve cinayetlerin kendisini derinden endişelendirdiğini dile getirdi ve yaşananları kınadı.

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