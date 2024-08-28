Mozambik'te Tutuklu 10 İranlı Denizci Serbest Bırakıldı

Mozambik'teki Denizcilerin Özgürlüğü

Mozambik'te kara sularını ihlal ettikleri iddiasıyla yaklaşık 18 ay tutuklu kalan 10 İranlı denizci, sonunda serbest bırakıldı.

Diplomatik Girişimlerin Sonucu

İran'ın Güney Afrika'daki Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, denizcilerin tutuklanma sürecini detaylandırdı. Yetkililer, denizcilerin yarım yıl süren hukuki ve diplomatik girişimler sonrasında serbest bırakıldığını bildirdi. Serbest Bırakılışın Ardındaki Süreç

Tutuklu denizcilerin aileleri ve destekçileri, bu uzun süreç boyunca Türkiye ile İran hükümetleri arasında var olan ilişkilerin etkili olduğunu belirtti. Sonunda, 10 denizcinin ülkesine dönebilmesi için gerekli işlemler tamamlandı.