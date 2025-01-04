Mozambik'teki Seçim Sonrası Şiddet Olayları: 3 Bin Kişi Ülkeden Kaçtı

Mozambik'te 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından meydana gelen şiddet olayları, yaklaşık 3 bin kişinin ülkeden kaçmasına neden oldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, seçim sonrası devam eden protestolar ve artan violans, binlerce insanın yerinden olmasına yol açtı. Bu süreçte, yüzlerce Mozambikli, başta Esvatini ve Mali olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

Esvatini yetkililerinin açıklamasına göre, son iki ay içinde yaklaşık 1000 Mozambikli, sınırı geçerek ülkedeki mülteci kampına yerleşti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), süreçte 2000 Mozambikliden fazlasının da Mali’ye sığındığını bildirdi.

Seçim Süreci ve Sonrasındaki Olaylar

9 Ekim 2024'te gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo, oyların yüzde 71Venancio Mondlane, Podemos Partisi'nden, oyların yalnızca %20'sini elde etti.

Seçimlerde ve oy sayımında hile yapıldığını iddia eden muhalefet partileri, ülke genelinde protesto organizasyonları başlatmıştı. Yaşanan olaylar sonucunda, en az 248 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmekte.

Mozambik'teki bu gelişmeler, uluslararası toplumu endişelendirmekte ve müdahale çağrıları gündeme gelmektedir.