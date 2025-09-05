Mozambikli Suç Örgütü Elebaşı Antonio Macamamo Johannesburg'da Öldü

Antonio Francisco Macamamo, Güney Afrika polisinin Johannesburg'ta düzenlediği operasyonda öldü. Olay, bölge güvenlik güçleri tarafından yürütülen bir müdahale sırasında gerçekleşti.

Güney Afrika Polis Hizmetlerinden (SAPS) yapılan yazılı açıklamada, Macamamo'nun Kempton Park bölgesinde düzenlenen operasyonda polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.

Açıklamada, operasyon sırasında Macamamo'nun örgütü tarafından fidye amacıyla kaçırılan bir Güney Afrikalı iş insanının da kurtarıldığı ifade edildi.

Suç geçmişi ve lakabı

Bildiride, "Dolar Adam" lakabıyla tanınan Macamamo'nun Mozambik ve Güney Afrika'da çok sayıda adam kaçırma, soygun ve araç hırsızlığı vakasına karıştığı ve her iki ülkede aranan bir suçlu olduğu vurgulandı.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, Macamamo lakabını fidyelerin ABD dolarıyla ödenmesini şart koşmasından alıyordu.

Ülke genelinde kaçırılma verileri

Daily Maverick gazetesinin resmi verilere dayandırdığı haberde, Güney Afrika'da geçen yıl her gün ortalama 50 kaçırılma vakası kayıtlara geçtiği aktarıldı.