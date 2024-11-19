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Mozart'ın Don Giovanni Operası Yarın Başlıyor

Don Giovanni operası, yarın, 7 ve 11 Aralık'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Mozart'ın efsane eseri sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 17:44
Mozart'ın Don Giovanni Operası Yarın Başlıyor

Don Giovanni Operası Yarın Sanatseverlerle Buluşacak

Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtı olan "Don Giovanni", 1787'de ilk kez seyirciyle buluşmasının ardından, yarın, 7 ve 11 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyenlerin beğenisine sunulacak.

İDOB'dan Unutulmaz Performans

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), yaptığı açıklamada, geçen sezon büyük ilgi gören opera temsillerinde geçekleştirilecek performansta Don Giovanni rolünü Caner Akgün ve Zafer Erdaş üstlenecek. Diğer önemli roller ise şu şekilde dağıtılmıştır:

  • Leporello: Işık Belen ve Burak Bilgili
  • Donna Anna: Gülbin Günay ve Özgecan Gençer
  • Donna Elvira: Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve Hande Soner Ürben
  • Don Ottavio: Bülent Külekçi ve Berk Dalkılıç
  • Zerlina: Sevim Ateş ve Aslı Ayan
  • Masetto: Alp Köksal ve Burak Kul
  • II Commendatore: Umut Tingür

Eserin Teması ve Yönetmen

Opera literatürünün önemli eserlerinden biri olan Don Giovanni, Lorenzo Da Ponte'nin yazdığı librettosuyla bir kara komedi olarak tanımlanmaktadır. Aytaç Manizade tarafından sahneye konulan eserin müziklerini İbrahim Yazıcı yönetimindeki İDOB Orkestrası seslendirecek. Ortaya konan dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzasıyla görsel bir şölen sunacak.

Eserin Özeti

Don Giovanni, İspanyol bir asilzade olarak kadınlara karşı duyduğu tutku ile tanınan çapkın bir karakterdir. Zenginliği ve gücü, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur; ancak bir gün, çok ileri giderek bir cinayet işlemesiyle kendi düşüşünü başlatır. Bu temasının etrafında süren eser, seyircileri derinden etkileyecek bir deneyim sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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