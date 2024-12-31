MSB 2024 Faaliyetlerini Açıkladı: Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye

MSB'den 2024 Faaliyetlerine Dair Vurucu Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılına ilişkin faaliyetlerini içeren video serisinin dördüncü ve son bölümünü izleyiciyle paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Kahraman ordumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek. Dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

İnsani Yardım ve Acil Durum Yönetimi

Paylaşımda, insani yardım amaçlı olarak toplam 19 uçak ve 11 gemi ile 275 bin ton yardım malzemesi gönderildiği belirtildi. Gazze, Sudan ve Lübnan'a yapılan bu yardımlar, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri ile 10 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen önemli bir tahliye operasyonuna da ev sahipliği yaptı.

Doğal Afetlerle Mücadele

Bakanlık, yıl içerisinde meydana gelen 35 büyük orman yangını için TSK'nın 114 helikopter ile 3 bin 558 sorti gerçekleştirerek 7 bin ton su attığını bildirdi. Bu sayede, afet bölgesine etkin bir müdahale sağlandı.

Savunma Sanayisinde Yerli Üretim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yerli savunma sanayisinde sağlanan gelişmelere değinilerek, "2024 yılında da TSK olarak insansız kara, deniz ve hava araçlarından, helikopter, silah ve mühimmatlardan füzelere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir." denildi.

Askeri Diplomasi ile İkili İlişkiler Gelişiyor

MSB ayrıca, ikili askeri ilişkileri geliştirmek amacıyla 2024 yılında 158 üst düzey kabul ve 28 yurt dışı ziyareti gerçekleştireceğini aktardı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar, Bosna Hersek ve Kosova'ya yurt dışı ziyaretlerinde bulundu.

Türk ordusunun gücünün, Türk milletinin sevgisi ve güveninden geldiği vurgulanan paylaşımda, "Kahraman ordumuz, bundan sonrada kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek" mesajı verildi.