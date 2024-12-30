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MSB 2024'te 140 Tatbikat Gerçekleştirecek

MSB, 2024'te 32 milli, 39 NATO, 48 davetli ve 21 özel olmak üzere toplam 140 tatbikat düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:12
MSB 2024'te 140 Tatbikat Gerçekleştirecek

MSB'den 2024 Faaliyet Raporu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı içinde 32'si milli, 39'u NATO, 48'i davetli ve 21'i özel olmak üzere toplam 140 tatbikatın başarıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait faaliyetlerin anlatıldığı video serisinin üçüncü bölümü paylaşıldı. Video paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin sürekli gelişen askeri operasyon yetenekleri ve personelin eğitim seviyesinin artırılması için ulusal ve uluslararası eğitim ile tatbikatların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Tatbikat Sayıları ve Operasyonel Faaliyetler

Bakanlık, 2024 yılı içinde Kara Kuvvetleri'nin 10 bölgede aynı anda 40 harekat gerçekleştirdiğinin altını çizerken, Deniz Kuvvetleri'nin 125 bin 766 saat seyir ve Hava Kuvvetleri'nin 72 bin 965 sorti, 143 bin 726 saat uçuş yaptığını bildirdi. Ayrıca, farklı coğrafyalarda 70 bin personelle 20 görev icra edildiği ifade edildi.

Spor Faaliyetleri ve Başarılar

MSB, 2024 yılına ait spor faaliyetleri kapsamında TSK Spor Gücü'nün Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduğunu, ayrıca kır koşusu ve yüzme branşlarında Türkiye rekoru kırıldığını belirtti. Sporcular, 17 branşta 119 kupa ve 519'u altın olmak üzere toplam 1132 madalya kazandı.

Personel Alımı ve Ekonomik Faaliyetler

MSB, 2024 yılı boyunca personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceğini ve toplam 390 bin 223 Mehmetçiğin silah altına alınacağını duyurdu. Ayrıca, Sıfır Atık projesi kapsamında 923 kışlada uygulamaya geçildiği ve yıl içerisinde 28 bin 634 ton atık ile 166 milyon liranın ekonomiye kazandırıldığı bilgisi verildi.

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