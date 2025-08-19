DOLAR
MSB 3 bin 97 Sürekli İşçi Kura Sonuçları Açıklandı

MSB, 3 bin 97 sürekli işçi temini kura sonuçlarını açıkladı. Kura, 14 Ağustos'ta noter huzurunda çekildi; belge kontrolleri ve ayrıntılar personeltemin.msb.gov.tr'de.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:18
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı kadro ve kuruluşlarda istihdam edilmek üzere yapılan 3 bin 97 sürekli işçi temini başvurularına ilişkin kura sonuçları yayımlandı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı '2025 Yılı 3 bin 97 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu' yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

Başvuru ve kura süreci

İlana göre, MSB'nin sürekli işçi temini ilanı Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanmış ve başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi 14 Ağustos'ta noter huzurunda gerçekleştirildi.

Belge kontrolleri ve sonraki adımlar

Kurada ismi çıkan adaylar ile sınava tabi unvanlara başvuru yapan adayların, başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti amacıyla belge kontrolleri yapılacak. Belge kontrolü yer ve tarih bilgileri ayrıca duyurulacak.

Detaylı bilgi için Bakanlığın internet adresi: https://personeltemin.msb.gov.tr.

