MSB, 71. Dönem Sözleşmeli Er Adaylarına Özel Eğitim Düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı Önemli Bir Eğitime İmza Attı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 71'inci Dönem Sözleşmeli Er adaylarına yönelik olarak "Muharebe Sürücülüğü Eğitimi" gerçekleştirdi.
Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
MSB'nin resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, eğitimin Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından verildiği belirtildi.
Bu eğitim, er adaylarının askeri araçları etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi. Eğitim programı, askeri kariyerleri boyunca edinecekleri önemli yeteneklerin temelini oluşturuyor.