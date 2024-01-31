MSB açıklama : Suriye'de 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalanı ile Zeytin Dalı harekat bölgelerinde güvenli ortam ve huzurun sağlanması için terör oluşumları ile mücadele sürdürülüyor.

MSB tarafından yapılan paylaşımda güven ortamını ihlal etmek isteyen PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları taciz ateşine karşılık verildi. Girilen çatışma sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildi.