MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu

MSB'den Önemli Açıklama: Terörist Hedeflere Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG mensubu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Aynı zamanda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü ve sınır güvenliğinin sağlanması adına atılan adımları net bir şekilde ortaya koyuyor.