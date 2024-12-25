DOLAR
35,25 -0,21%
EURO
36,7 -0,04%
ALTIN
2.965,75 -0,25%
BITCOIN
3.459.969,04 -0,86%

MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu

MSB, Suriye ve Irak'ta terörist hedeflerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:59
MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu

MSB'den Önemli Açıklama: Terörist Hedeflere Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG mensubu 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Aynı zamanda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü ve sınır güvenliğinin sağlanması adına atılan adımları net bir şekilde ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İETT Araçlarındaki Unutulan Eşyalar 705 Bin Liraya Satıldı
2
Batı Karadeniz ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı
3
MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu
4
Suriye ve Irak'ta 21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
5
Antalya'da Kar ve Sağanak: Yüksek Kesimlerde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış
6
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
7
Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek