MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı

MSB'den Anıtkabir Bülteni

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğü arşivinden elde edilen Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı. Bu özel paylaşımlar, 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş görüntüleri içermektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.