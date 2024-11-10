DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.395,98 -4,64%

MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı

MSB, Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarına ait havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:13
MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı

MSB'den Anıtkabir Bülteni

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğü arşivinden elde edilen Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı. Bu özel paylaşımlar, 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş görüntüleri içermektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı
2
Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!
3
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor
4
Geleceğin Askeri Teknolojileri Ankara'da Tartışılacak
5
Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı
6
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
7
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 Kasım Anma Mesajları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek