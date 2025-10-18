MSB Armoni Mızıkası, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı Mardin'de konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı bir konser verdi. Etkinlik, kentteki müzikseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Konser Detayları

Konser, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Orkestrayı yöneten Şef Bando Albay Levent Türkel yönetimindeki topluluğa, Bando Astsubay Üstçavuş Harun Çelik ve Armoni Mızıkası Solisti Gökçe Nur Semerci eşlik etti.

Katılımcılar ve Atmosfer

Dinleyiciler, ellerinde Türk bayraklarıyla milli marşlara ve kahramanlık türküleri eşlik etti. Konsere, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ile davetliler katıldı.

Festival etkinlikleri, Mardin'in kültürel mirası ile müziğin buluştuğu bir platform sunmaya devam ediyor.

