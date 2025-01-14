MSB, Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ı 102. Yılında Andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102. yılında andı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 102'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

Bu anlamlı paylaşım, Zübeyde Hanım'ın Türk milletindeki yeri ve önemi hakkında da bir kez daha düşünmemizi sağladı.