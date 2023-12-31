MSB Bakanı Yaşar Güler'den yeni yıl mesajı!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl mesajında güvenlik güçlerinin kararlılığını vurgulayarak, "Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin gücü karşısında direnemeyecek. Mehmetçiğin azim ve kararlılığıyla teröristlerin sonu kaçınılmazdır. Güvenlik kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görevini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Güler, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirterek, milletin birlik ve beraberliğiyle terörün üstesinden gelineceğini vurguladı.,

MSB Bakanı Yaşar Güler'den yeni yıl mesajı!
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni yıl mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne vurgu yaparak, "Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır" dedi. 

Güler, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin terörle mücadelede elde ettiği başarıları ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin envantere dahil edildiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirtti. 

Güler, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anarken, yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlikler diledi.

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