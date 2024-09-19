DOLAR
34,01 0,14%
EURO
38,08 -0,35%
ALTIN
2.829,26 -0,99%
BITCOIN
2.118.623,3 -3,35%

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

MSB, terörle mücadele ve uluslararası ilişkilerle ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:13
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, TSK'nın son bir haftada 50, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Toplantının Detayları

Terörle Mücadelede Yeni Rakamlar

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1017'si Irak'ın, 996'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 2 bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir," dedi.

Yasa Dışı Sınır Geçişleri Önleniyor

Aktürk, son bir haftada yasadışı geçişlere karşı alınan önlemlere değinerek, "387 kişi yakalandı, 76 bin 989 kişi geçiş yapmaya çalışırken engellendi," ifadesini kullandı.

Bakan Güler'in Faaliyetleri

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in çeşitli etkinliklere katıldığını ve ulusal güvenlik konularında önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Aktürk, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemleri ile ilgili uyarıda bulunarak, "Uluslararası topluma, Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunuyoruz," dedi.

Askeri Eğitim ve Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, "Dinamik Move-II tatbikatı ve birçok uluslararası etkinlik bu kapsamda gerçekleştirildi," ifade etti.

Sonuç

MSB, ülkenin güvenliği ve uluslararası barışa katkı sağlamak için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan Seçim Açıklamaları
2
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı
3
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
4
Samsun'daki Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
5
Ömer İleri: Türkiye'nin Siber Güvenliği Stratejik Bir Öncelik
6
Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının Koordinasyon Toplantısı
7
Hizbullah Telsiz Patlamalarında 25 Üyesini Kaybetti

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı