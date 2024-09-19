MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, TSK'nın son bir haftada 50, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 13 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Toplantının Detayları

Terörle Mücadelede Yeni Rakamlar

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1017'si Irak'ın, 996'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 2 bin 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir," dedi.

Yasa Dışı Sınır Geçişleri Önleniyor

Aktürk, son bir haftada yasadışı geçişlere karşı alınan önlemlere değinerek, "387 kişi yakalandı, 76 bin 989 kişi geçiş yapmaya çalışırken engellendi," ifadesini kullandı.

Bakan Güler'in Faaliyetleri

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in çeşitli etkinliklere katıldığını ve ulusal güvenlik konularında önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Aktürk, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemleri ile ilgili uyarıda bulunarak, "Uluslararası topluma, Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunuyoruz," dedi.

Askeri Eğitim ve Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, "Dinamik Move-II tatbikatı ve birçok uluslararası etkinlik bu kapsamda gerçekleştirildi," ifade etti.

Sonuç

MSB, ülkenin güvenliği ve uluslararası barışa katkı sağlamak için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.