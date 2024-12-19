MSB Basın Bilgilendirme Toplantısında Suriye ve Terörle Mücadele Vurgusu

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısında Kritik Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terör örgütü PKK/YPG’ye karşı kararlılıkla sürdürülen mücadeleyi vurguladı. MSB kaynakları, "PKK/YPG terör örgütü silah bırakana ve içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadelemiz devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Suriye'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

Toplantıda Suriye'nin mevcut durumu hakkında bilgi veren bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durduğuna dikkat çekti. "Rejim muhalifleri kendi kaderlerini tayin etmiştir. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği için gereken destekleri sağlamaya devam edecektir," diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamasına Tepki

Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün terör örgütleri arasında ateşkes sağlandığına dair açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir," dedi.

Rus Varlığı ve Fırat'ın Doğusundaki Gelişmeler

Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin belirsizliklere dikkat çeken kaynaklar, "Suriye'deki yeni yönetimle Rus yetkililerin görüştüklerine dair haberleri takip ediyoruz," açıklamasında bulundu. Ayrıca, Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG varlığına yönelik tehditlerin sürdüğünü ve bu kapsamda hazırlıkların devam ettiğini belirttiler.

ABD ile GKRY Anlaşması Üzerine Açıklama

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yaptığı savunma işbirlikleri üzerine de konuşan MSB kaynakları, "KKTC’nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık. Kıbrıs Türk'ünün haklarını koruma kararlılığımız devam etmektedir," dedi.

DEAŞ ile Mücadele ve PKK/YPG İlişkisi

Son olarak, DEAŞ ile mücadele konusundaki ABD politikalarını eleştiren kaynaklar, "ABD’nin DEAŞ ile mücadele söylemlerinin PKK/YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olduğunu düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.