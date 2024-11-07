MSB Basın Bilgilendirme Toplantısında Terörle Mücadele Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme durumu hakkında dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

ABD'nin Suriye'den Çekilmesi

MSB kaynakları, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasında geçmişte yaşanan olaylara dikkat çekti: "ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı." Bu bağlamda, Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Yunanistan heyetinin İstanbul'daki ziyaretine de değinen kaynaklar, Türk ve Yunan heyetlerinin 2024 ve 2025 yılları için faaliyetlerin uygulanması konusunda mutabık kaldığını vurguladı. Bir sonraki toplantının Yunanistan'da düzenleneceği belirtildi.

Kıbrıs Adasındaki Gelişmeler

Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne askeri yardımları ile ilgili endişelerini dile getiren MSB kaynakları, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini ifade etti: "Türkiye, geçmişte olduğu gibi şu an ve gelecekte de KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır."

F-16 Tedarikinde Durum

Son olarak, MSB kaynakları Amerikan seçimlerinin ardından F-16 tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirtti: "Süreç olumlu şekilde devam etmektedir ve Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik müttefiklik temelinde ilerleyeceğine inanıyoruz."