MSB Basın Toplantısında Pençe-Kilit Operasyonu ve Güncel Konular

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. MSB kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili olarak, "Kilit kapatılmıştır ama mevcut harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Suriye'deki Durum

Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği üzerine konuşan kaynaklar, "Bölgedeki yerel grupların başlattıkları hareketliliği yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam etmekteyiz" dedi.

Zap'ta Kilit Kapatıldı

MSB kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kilidin kapatılmasıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "2016'dan itibaren uyguladığımız sınırlarımızın emniyetini sağlama stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak sınırımızın tamamının emniyeti tesis edilmiştir". Bu operasyonlar sonucu bugüne kadar 1128 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 bin 146 mayın ve EYP temizlenmiş, 1317 sığınak yok edilmiştir.

Pençe Operasyonlarının Başarıları

Pençe serisi operasyonların genel sonuçlarına değinen kaynaklar, toplamda 2 bin 202 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 6 bin 220 mayın ile el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

GKRY'nin NATO Üyelik Girişimi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO üyeliği için yaptığı girişimlere ilişkin sorulara ise şu yanıt verildi: "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, genişleme kararlarının oybirliği ile alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. GKRY'nin NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir".

F-16 ve Eurofighter Typhoon Tedariki

MSB, F-16 Blok 70, Eurofighter Typhoon ve F-35 uçaklarının tedarik süreçlerine dair de bilgiler verdi. 40 adet F-16 Blok 70 tedariki için 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapıldığı açıklandı. Ayrıca, F-35 konusunda yaptırım uygulandığı için teslimatın gerçekleştirilmediği belirtildi.

Disiplin Süreçleri

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ve diğer personel hakkında da sürecin başladığı ifade edildi. YDK'nin toplantı tarihi belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacağı duyuruldu.

(Bitti)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.