MSB Basın Toplantısında Terörle Mücadele ve Savunma Güncellemeleri

MSB Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadelede Başarılar

Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere 34'ü son bir haftada olmak üzere, 2 bin 539 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Terörle mücadele operasyonlarının sürekliliğinin vurgulandığı toplantıda, Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kararlı operasyonlarını detaylandırdı.

Sınır Güvenliği ve Yakalamalar

Tuğamiral Aktürk, sınır güvenliğine yönelik önlemlerin Cumhuriyet tarihinin en yoğun haline geldiğini belirterek, 89 bin 689 kişinin bu yıl içerisinde sınırda engellendiğini açıkladı. 331 kişinin son bir hafta içinde yakalandığını ifade etti.

Uluslararası İlişkiler ve Saldırılar

Aktürk, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalleri ve saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun bu duruma karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

TSK Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

Ayrıca, Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, Almanya ve Finlandiya’da birçok tatbikata katıldığını ve NATO işbirliği çerçevesinde yapılan tatbikatların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayisinde Yerli Gelişmeler

Kendisi ayrıca, Türkiye'de geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin TSK’nın gücünü artırdığını dile getirerek, T-70 Genel Maksat Helikopteri gibi yeni projeleri tanıttı.

Personel Alım Süreci

Son olarak, 2024 yılı için askeri personel alım süreçleri hakkında bilgi verildi. 18 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında uzman erbaş başvurularının alınacağını aktaran Aktürk, detayları paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.