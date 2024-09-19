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MSB Basın Toplantısında Yerli Muhabere Sistemleri Vurgusu

MSB, basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli muhabere sistemlerini kullandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:54
MSB Basın Toplantısında Yerli Muhabere Sistemleri Vurgusu

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yerli ve milli muhabere sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerli ve Milli Muhabere Sistemleri

MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, yalnızca yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımları kullanılmaktadır. Üretim sürecine üçüncü şahısların dahil olması durumunda, tedarik ve üretim süreçlerimizde ek kontrol mekanizmaları devreye girmektedir." şeklinde bilgi aktardı.

Disiplin ve Kontrol Mekanizmaları

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık yetkilileri, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası kamuoyuna yansıyan görüntülerin incelendiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, olaylara disiplin anlayışı çerçevesinde yaklaşmakta ve hukuki süreçler dahilinde gerekli iş ve işlemleri yapmaktadır." dedi.

Lübnan'daki Olaylar ve TSK'nın Önlemleri

Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazlarının patlatılması olayına ilişkin soruları yanıtlayan MSB yetkilileri, "Her türlü gelişmeyi değerlendirerek gerekli tedbirleri gözden geçiriyoruz. Son yıllarda Türk mühendislerinin desteğiyle muhabere ve siber alanlarda çok daha güçlendik." ifadelerini kullandı.

İran'ın Göçmen Kararı

İran’ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrasında, bu göçmenlerin Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yanıt veren bakanlık kaynakları, "Sınır dışı etme işlemi, mevcut ülkeden vatandaşı olunan ülkeye, başka bir ülkeye veya transit ülkeye gönderme işlemidir. Bu durumun Türkiye’ye iletileceği şeklinde yorumlanması yanlıştır. Sınırlarımız son derece sıkı bir şekilde korunmakta ve uluslararası konulardaki dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerekmektedir." dedi.

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