MSB bir askerin araç kazasında şehit olduğu haberini paylaştı

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir askerin şehit olduğu duyurdu. Personel ve malzeme taşıma esnasında meydana gelen kaza sonucunda Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Adem Kel'in hayatını kaybettiği ve şehit olduğu açıkladı.