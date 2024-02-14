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MSB bir askerin araç kazasında şehit olduğu haberini paylaştı

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir askerin şehit olduğu duyurdu. Personel ve malzeme taşıma esnasında meydana gelen kaza sonucunda Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Adem Kel'in hayatını kaybettiği ve şehit olduğu açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:29
MSB bir askerin araç kazasında şehit olduğu haberini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) araç kazasında bir askerin şehit olduğu haberini paylaştı. 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı tarafından 13 Şubat'ta, personel ve malzeme taşıma sırasında meydana gelen araç kazasında personel ve malzeme taşıma sırasında yaraladı. Yaralanan asker ekiplerin yardımı ile Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. İlk tedavilerin yapılması sonucu asker Adem Kel'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, bu olayda hayatını kaybeden kahraman şehidimize rahmet, ailesine başsağlığı diledi. 

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