MSB bir askerin araç kazasında şehit olduğu haberini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) araç kazasında bir askerin şehit olduğu haberini paylaştı. 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı tarafından 13 Şubat'ta, personel ve malzeme taşıma sırasında meydana gelen araç kazasında personel ve malzeme taşıma sırasında yaraladı. Yaralanan asker ekiplerin yardımı ile Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. İlk tedavilerin yapılması sonucu asker Adem Kel'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık, bu olayda hayatını kaybeden kahraman şehidimize rahmet, ailesine başsağlığı diledi.