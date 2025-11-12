MSB: C-130 Kargo Uçağı Düştü — Gürcistan-Azerbaycan Sınırında 20 Şehit

MSB, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 08:28
MSB: C-130 Kargo Uçağı Düştü — Gürcistan-Azerbaycan Sınırında 20 Şehit

MSB: C-130 Kargo Uçağı Düştü — Gürcistan-Azerbaycan Sınırında 20 Şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Olayın Detayları

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağı, sınır hattında düştü. MSB'nin açıklamasında kazada 20 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şehitlerin İsimleri

Şehitlerin isimleri:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) ASKERİ KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞMESİ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) ASKERİ KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞMESİ NEDENİYLE 20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) ASKERİ KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞMESİ...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
2
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
3
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
4
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
5
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
6
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te
7
Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi