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MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı: Suriye ile İşbirliği Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile işbirliği ve savunma alanındaki gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:19
MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı: Suriye ile İşbirliği Vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin yeni yönetimiyle yapacağı savunma işbirliğinin, sadece iki ülke için değil, bölgenin istikrarı açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yeni Dönemdeki Umutlar

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında, Suriye'de karanlık günlerin sona erdiği bir dönemin kapandığını ifade ederek, "Barış, huzur ve istikrarı destekliyor, güney komşumuzun toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor." dedi.

Terörle Mücadelede Ortak Çaba

Aktürk, Suriye'deki yeni yönetime destek vereceklerini vurgulayarak, "DEAŞ, PKK/YPG ve benzeri terör oluşumlarına karşı duracak ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlayacağız." ifadesinde bulundu.

Operasyonel Başarılar

Son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri, 62 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu sürede Irak ve Suriye’deki harekat alanlarında 72 taciz ve saldırı girişimi engellendi. Yıl içerisinde toplamda 3 bin 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Hudut Güvenliği

Aktürk, sınır güvenliğine yönelik alınan modern tedbirlerle birlikte, bu yıl hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan toplam 95 bin 340 kişinin engellendiğini belirtti.

Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası görevleri ve eğitim faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirten Aktürk, ayrıca son dönemde gerçekleşen ikili görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

Yerli Savunma Sanayii Gelişmeleri

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin önemine değinen Aktürk, yeni nesil askeri teçhizatların envantere alındığını duyurdu. İspanya ile yapılan jet eğitim uçağı projesinin mutabakatı ise dikkat çekici bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

Personel Temini Süreçleri

Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel alım süreçlerinin devam ettiğini, engelli ve terörle mücadelede malul sayılmayacak durumda olanlardan işçi temini başvurularının yakında sona ereceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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