MSB'de Terörle Mücadele ve Disiplin Denetimleri Konulu Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'nda Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntüleri ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Aktürk, 'Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre gereken işlemler yapılacaktır.' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Terörle Mücadelesi

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine karşı yaptığı mücadelenin devam ettiğini belirtti ve ekledi: 'Son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren 1868 teröristi etkisiz hale getirdik.' Irak'ın kuzeyindeki hava harekatını da vurgulayan Aktürk, 20 terör hedefinin imha edildiğini aktardı.

Yasa Dışı Geçişlere Karşı Önlemler

Hudutlarda yapılan kontrollerde bu yıl içinde 73,787 kişinin yasa dışı geçişine engel olunduğunu bildiren Aktürk, son bir hafta içinde 531 kişinin yakalandığını kaydetti.

Bölgesel Barışın Desteklenmesi

Aktürk, Kıbrıs ve Filistin meselelerine değinerek, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. 'Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için kalıcı çözüm şarttır.' dedi.

Askeri Eğitim ve Tatbikatlar

Aktürk, ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin devam ettiğini, Yunanistan ve İtalya'da düzenlenen tatbikatlara katılım sağlandığını açıkladı.

Sonuç

MSB, sosyal medyada yer alan yorumlarla ilgili kamuoyunu manipüle etmeye çalışanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı. 'Ordumuzun disiplini ve bütünlüğü, milli değerlerimizi koruma adına son derece önemlidir.' ifadeleriyle toplantıyı sonlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.