MSB'den 2024 Faaliyetleri Hakkında Açıklama: Askeri Anlaşmalar ve NATO İşbirlikleri

2024 Faaliyetlerine Yönelik Hedefler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılına ilişkin faaliyetlerini detaylandırırken dikkat çekici veriler paylaştı. Bakanlık, bugüne kadar 89 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 65 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması ve 33 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandığını belirtti.

NATO'ya Katkılar ve Barış Görevleri

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak 2024 yılı boyunca NATO'ya katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. Paylaşılan video serisinin ikinci bölümünde, TSK'nın uluslararası barış ve istikrara destek rolü ve üstleneceği görevler detaylandırıldı.

Bu kapsamda, TSK'nın NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, Deniz Haydutluğuna Karşı Birleşik Görev Kuvveti, Karadeniz Müşterek Görev Kuvveti, Akdeniz Müşterek Görev Kuvveti, KFOR Komutan Yardımcılığı ve KFOR İhtiyat Tabur görevlerini devralacağı ifade edildi.

Askeri İşbirlikleri ve Eğitim Protokolleri

MSB, uluslararası işbirliklerine önem vererek, dost ve müttefik ülkelerle olan Eğitim İşbirliği, Askeri Çerçeve ve Yardım Anlaşmaları imzalamaya devam ettiğini belirtti. Şu ana kadar 42 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 13 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 14 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün imzalanması için müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Somali’de Deniz Görev Grupları

Somali deniz yetki alanlarında kontrol sağlamak ve deniz kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinin oluşturduğu Somali Deniz Görev Grubu, refakat ve koruma görevlerini icra etti.