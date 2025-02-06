MSB'den 6 Şubat Depremleri İçin Anlamlı Paylaşım

MSB, Depremzedelere Destek İçin Mehmetçiklerin Çalışmalarını Aktardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin özveriyle yürüttüğü yardım çalışmalarını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, vatandaşların zor günlerinde verilen desteği vurguladı.

Mehmetçiklerimizin Özverili Çalışmaları

Paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşlarımızın yardımına koştu. Mehmetçiklerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmaları, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması ve sağlık hizmetlerine katkı gibi pek çok görevde canla başla çalışarak yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Yaralar Sarılmaya Başlandı

Devletin ve milletin birlik içinde hareket ettiği o zor süreçte, yaraların bir an önce sarılması için başlatılan çalışmalar da kaydedildi. MSB, "Bugün devletimiz verdiği sözü tutarak deprem bölgesinde yüzbinlerce konut inşa etti." açıklamasıyla sürecin gelişimine dikkat çekti.

Kayıplar Anıldı

Bu anlamlı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, kaybettiğimiz vatandaşların anıldığı ve milletin dayanışma ruhunun her zamankinden daha güçlü bir şekilde sürdüğü ifade edildi. MSB, "Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz." dedi.

Paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin video da paylaşıldı.