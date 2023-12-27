MSB'den açıklama: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu, PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırı planı yapan 4 terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyona dair açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, saldırı hazırlığında olan teröristlerin amacına ulaşamadığı belirtildi ve açıklamada:

"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.