MSB'den açıklama: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, PKK/YPG terör örgütüne mensup 4 teröristin saldırı planı yaptıkları sırada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildikleri bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB'den açıklama: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu, PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırı planı yapan 4 terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyona dair açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, saldırı hazırlığında olan teröristlerin amacına ulaşamadığı belirtildi ve açıklamada:

"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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