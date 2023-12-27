MSB'den açıklama: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, PKK/YPG terör örgütüne mensup 4 teröristin saldırı planı yaptıkları sırada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildikleri bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu, PKK/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırı planı yapan 4 terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyona dair açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, saldırı hazırlığında olan teröristlerin amacına ulaşamadığı belirtildi ve açıklamada:
"Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.