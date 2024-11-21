MSB'den Atatürk Vurgusu: Ayrışma Algıları Kabul Edilemez

MSB'den Güçlü Mesaj: Atatürk ile Birlikteyiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiyle dikkat çekerek, "Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez" ifadesini hatırlattı.

Ortak Değerler ve Ayrışma Algısı

MSB, Atatürk üzerinden yaratılmaya çalışılan ayrışma algılarına karşı net bir tavır alarak, bu tür tutum ve davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Bakanlık, ulusun bir arada durması gerektiğini vurguladı.

Atatürk'ün değerleri etrafında birleşmenin önemine dikkat çeken MSB, milli birlik ve beraberliği pekiştirecek adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

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