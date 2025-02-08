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MSB'den Barış Pınarı'nda 13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:16
MSB'den Barış Pınarı'nda 13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı bölgesine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan operasyon neticesinde, 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Bölgesinde Operasyon

MSB'nin açıklamasında, Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik durumunun güçlendirilmesine yönelik yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Bu bağlamda, 13 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Terörle Mücadele Stratejisi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ulusal güvenliğini korumayı hedefliyor. Barış Pınarı Harekâtı, bu stratejinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı adımlar atıldığının altı çiziliyor.

Bu operasyonlar, bölgedeki istikrarı sağlama çabalarının bir ürünü olarak öne çıkıyor. MSB, ilerleyen günlerde benzer operasyonların süreceğini duyurdu.

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