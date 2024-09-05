MSB'den Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Disiplin Konuları

MSB'den Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerinin incelenmekte olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. Yapılacak tespitlere göre gereken disiplin işlemleri yapılacaktır," denildi.

Terörle Mücadele Rakamları

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesinin sürdüğünü ve son bir haftada 40, yıl içinde ise 1868 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hava Harekatı Detayları

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yapılan hava harekatlarıyla 20 terör hedefinin başarıyla imha edildiğini bildirdi.

Yasa Dışı Geçişler

Yıl içinde hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan 73,787 kişi engellendiğini belirten Aktürk, son bir haftada 531 kişinin yakalandığını ifade etti.

Kıbrıs ve Provoke Edici Yayınlar

Aktürk, Kıbrıs konusunda yapılan kara propaganda amaçlı dizilere karşılık vererek, "Bu tarz girişimlerin adaya zarar verdiğini" belirtti. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçeklerini anlatan belgeselin yayınlanacağı müjdesini verdi.

Uluslararası Gelişmeler

Aktürk, uluslararası güvenlik konusuna da değinerek, Filistin'de yaşanan gerginlikler hakkında açıklamalarda bulundu. "Uluslararası toplumun İsrail üzerinde baskı kurması gerekmektedir," dedi.

Eğitim ve Tatbikatlar

TSK'nın eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini ve uluslararası tatbikatlara katılım sağlandığını vurgulayan Aktürk, katılımcı gemilerin ve uçakların detaylarını aktardı.

Ordu Disiplini ve Değerler

Bakanlık kaynakları, ordunun disiplinine zarar vermeye yönelik yorumlara karşı, disiplinin en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak, "Bu tür davranışlar orduya zarar verir," ifadelerini kullandı.