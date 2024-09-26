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MSB'den Basın Toplantısı: Terörle Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

MSB, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve çevre güvenliğine dair önemli bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:12
MSB'den Basın Toplantısı: Terörle Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

MSB'nin Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına dair önemli rakamlar açıkladı.

Terörle Mücadele Rakamları

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne 2,049 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, “Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” diyerek bilgilendirme yaptı.

Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları

Aktürk, aynı zamanda Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına da değindi. İstanbul Boğazı'nda 16 gemi ile geçit töreni düzenleneceği bilgisini verdi.

Yasa Dışı Geçişlerin Engellenmesi

Tuğamiral Aktürk, bu yıl içerisinde 78,705 kişinin sınırdan yasa dışı geçişinin önlendiğini ve 398 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bölgesel Barış Çabaları

Aktürk, Türkiye'nin uluslararası toplumdan yardım çağrısında bulunduğunu vurgulayarak, “İsrail saldırıları bölgemizin istikrarını tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Eğitim ve Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO ve Karadeniz tatbikatları ile eğitimlerine devam edeceğini belirtti. Aktürk, Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı harita kurumlarının 1. toplantısının da yapılacağını açıkladı.

Sorular ve Cevaplar

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MSB kaynakları, S-400 ve F-35 konularında dikkatli yaklaşım gerektiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

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