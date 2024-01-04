MSB'den beklenen açıklama geldi: 2024 bedelli askerlik ücreti hakkında detaylar paylaşıldı!

Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda terörle mücadele ve gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bakanlık, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, 2023 yılına kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 237 olduğu belirtildi.



Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükselen yeni bedelli askerlik ücreti Bakanlık tarafından açıklanmadı. Bakanlık kaynakları, “2024 yılının ilk 6 ayına ait bedelli askerlik tutarı, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayınlandıktan sonra bildirilecektir.” ifade etti.