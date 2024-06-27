MSB'den güçlü mesaj: "Her türlü senaryoya hazırız!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası arenada giderek artan gerilimler ve potansiyel çatışmalar hakkında dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Fidan, bu tür bir savaşın herkes için yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurguladı. Fidan’ın açıklamaları, ulusal ve uluslararası medyada geniş yankı buldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Yanıt



Fidan’ın açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, “Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz, tabii ki bir ihtimal var” diyerek bu ihtimali doğruladı. Ancak, bu tür karanlık bir senaryonun gerçekleşmesini kimsenin istemediğini belirttiler.

TSK’nın Hazırlık Durumu



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olası bir Üçüncü Dünya Savaşı senaryosuna karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Kaynaklar, “TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor” şeklinde konuştu. TSK’nın hem savunma hem de barışı koruma misyonlarında üstün yeteneklere sahip olduğunu vurguladılar.