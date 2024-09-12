MSB'den Güney Kıbrıs ile ABD Anlaşmasına Sert Tepki

MSB'den Sert Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki yeni anlaşmaya yönelik sert bir kınama yaptı. Bu durum, Kıbrıs adasında devam eden önemli siyasi dinamikler açısından dikkate değer bir gelişme.

Gözden Geçirilmesi Gereken Yaklaşım

MSB, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, "Kıbrıs adasının tek temsilcisi olarak GKRY'yi görme yaklaşımı mutlaka gözden geçirilmelidir" ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bu tür gelişmelerin, adada barış ve istikrar için uygun bir zemin oluşturmadığını ve Kıbrıs Türk halkının haklarının ihlaline yol açtığını vurguladı.