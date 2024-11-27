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MSB'den Irak'ın Kuzeyindeki Operasyonlara Dair Görüntüler Paylaşıldı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde Mehmetçiğin yürüttüğü operasyonlara dair görüntüleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:51
MSB'den Irak'ın Kuzeyindeki Operasyonlara Dair Görüntüler Paylaşıldı

MSB, Irak'ın Kuzeyinde Operasyon Görüntüleri Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleşen operasyonlarla ilgili dikkat çekici görüntüler paylaştı. MSB’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar ile terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

İleri Seferler ve Stratejik Hedefler

Paylaşımda, Mehmetçiğin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarla ilgili videolar da dikkat çekti. Bir Mehmetçiğin konuşmasıyla başlayarak, "Atalarımızın bizlere emaneti cennet vatanı korumak ve her türlü terör tehdidini engellemek maksadıyla zorlu hava şartlarında görev yapmaktayız" dediği video, izleyicilere cesaret verdi.

Devamında, "Devletimizin ve milletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlar ile terörü kaynağında yok etmekte kararlıyız. Operasyonlarımız öngörülemez, alışılmadık ve süratli bir şekilde devam edecektir." sözleri, Mehmetçiğin azmi ve kararlılığını vurguladı.

Bu süreçte MSB, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürdüğünü ve operasyonların hız kesmeden devam edeceğini bir kez daha ifade etmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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