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MSB'den İsrail'in İlhak Politikalarına Sert Tepki

MSB, İsrail'in ilhak politikalarının Filistinlileri topraklarından göçe zorladığını ve mültecilerin geri dönüş hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:15
MSB'den İsrail'in İlhak Politikalarına Sert Tepki

MSB: İsrail'in İlhak Politikaları Eleştirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in ilhak politikalarının Filistin halkını kendi topraklarından zorla göçe ittiğini açıkladı. Bakanlık, bu durumun aynı zamanda Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını da engellediğine dikkat çekti.

Filistinli Mülteciler ve Geri Dönüş Hakkı

MSB'nin yaptığı açıklamada, ilhak uygulamalarının sadece toprak kaybı değil, aynı zamanda insan hakları ihlali olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle, Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkının tanınması ve korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Bu açıklama, uluslararası toplumun ilgisini çeken bir dönemde yapıldı. Çeşitli insan hakları örgütleri ve ülkeler, İsrail’in politikalarını eleştiriyor ve Filistinli mültecilerin haklarını savunmaya çalışıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Bu haftaki basın bilgilendirme toplantısının Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapıldığını belirten Aktürk, tatbikata ilişkin bilgiler verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Kars'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Bu haftaki basın bilgilendirme toplantısının Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapıldığını belirten Aktürk, tatbikata ilişkin bilgiler verdi.

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