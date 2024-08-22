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MSB'den KKTC'de Şehit Olan Asker İçin Taziye Mesajı

MSB, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:44
MSB'den KKTC'de Şehit Olan Asker İçin Taziye Mesajı

MSB'den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Olay ve Yaralılar Hakkında Bilgi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın kazada yaşamını yitirdiği, bu olayda 11 askerin yaralandığı ve yaralıların tedavilerine derhal başlandığı ifade edildi.Açıklamada yer alan şu ifadeler dikkat çekti:

"Bu elim olayda kaybettiğimiz aziz şehidimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

Bakan Güler'den Taziye Paylaşımı

Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Güler, mesajında şu sözlere yer verdi:"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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