MSB'den KKTC'nin 41. Yılına Özel SOLOTÜRK Gösterisi

MSB'den KKTC Kutlamalarına Özel Paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla SOLOTÜRK'ün yaptığı etkileyici gösteri uçuşuna ait kokpit içi görüntüleri paylaştı.

SOLOTÜRK'ün Nefes Kesen Gösterisi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün KKTC'deki gösteri uçuşuna dair anlara yer verildi.

Paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünde SOLOTÜRK nefes kesen gösteri uçuşu yaparak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi selamladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.