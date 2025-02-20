MSB'den Kritik Açıklamalar: KKTC'nin Hakları ve NATO Tatbikatlarına İlişkin Detaylar

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, bu anlaşmanın KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi yok hükmünde olduğunu ifade etti.

NATO'nun Steadfast Dart 2025 Tatbikatı

Bakanlık, NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı ile ilgili olarak Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kaynaklar, Türkiye'nin Steadfast Dart Tatbikatı'na katılımıyla ilgili uluslararası hukuka aykırı hususların tespit edildiğini belirterek, tatbikat planlarının NATO Askeri Komite seviyesine taşındığını ve Yunanistan'ın haksız iddialarının engellendiğini vurguladı.

Suriye Ordusu ve PKK/PYD/YPG/SDG Gelişmeleri

Suriye'de yaşanan gelişmelere dair bilgi veren Bakanlık, PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye ordusuna katılması ve silah bırakması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'deki duruşunun net olduğunu ve özerk yapılanmaları kabul etmediğini açıkladı.

GKRY ile Mısır Arasında İmzalanan Anlaşma

Bakanlık, GKRY ile Mısır arasında imzalanan anlaşmanın KKTC'nin haklarını gasbetme siyasetine devam eden bir adım olduğunu ifade etti. Anlaşmanın Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar verdiği ve Türkiye’nin garantörü olarak hareket etmeye devam edeceği vurgulandı.

Hırvatistan Savunma Bakanı'nın Ankara Ziyareti

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in Ankara ziyareti sırasında ikili ve askeri ilişkiler ile savunma sanayi işbirliği konuları ele alındı. Bakan, görüşmelerde Hırvatistan'ın Türkiye'den ürün talebi hususunu da değerlendirdi.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın Emeklilik Başvurusu

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan, mevcut mevzuat çerçevesinde emeklilik dilekçesini vermiştir. Talebi uygun görülerek onaylanmıştır.

Erzurum İdare Mahkemesi'nin İptal Kararı

Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin ihraç edilen bir teğmen hakkındaki iptal kararına dair bakanlık, henüz resmi bir tebligat yapılmadığını ve hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. İhraç edilen kişinin 'Türk toplum yapısına aykırı' sosyal medya paylaşımları nedeniyle disiplin cezası aldığını belirtti.